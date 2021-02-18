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Почти 24 тысячи жителей Санкт-Петербурга сдали тесты на коронавирус за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Почти 24 тысячи жителей Санкт-Петербурга сдали тесты на коронавирус за сутки

Елена Фролова

Здоровье

Жители Санкт-Петербурга сдали 23,9 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию за сутки. Этот показатель выше почти на пять тысяч, чем накануне. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города и оперштаб.

Уточняется, что горожане чуть меньше, чем накануне, задавали вопросы, связанные с новой инфекцией. Ответы им предоставили в единой региональной информационно-справочной службе по номеру 122. За 24 часа туда позвонили 5265 раз, а днем ранее — свыше 5,8 тысячи раз.

На портале «Мы вместе» с октября прошлого года зарегистрировали свыше 1,3 тысячи волонтеров, чтобы оказывать помощь нуждающимся людям во время пандемии. Из этого числа более 1,1 тысячи прошли обучение и аккредитацию. За это время добровольцы обработали 5332 заявки.

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