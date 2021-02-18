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Уникальное открытие ученых из Подмосковья поможет лечить патологии мышц
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Уникальное открытие ученых из Подмосковья поможет лечить патологии мышц

Елена Фролова

Наука

Достоверную структуру актина, или самого распространенного белка, представили ученые из подмосковного Пущина. Это открытие позволит изменить подход к лечению мышечных заболеваний. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство инвестиций, промышленности и науки.

Ранее структуру актина представляли в виде двойной спирали. Теперь же пущинские научные деятели рассказали всем, что мономеры в фибриллах этого белка укладываются по принципу лестницы. Данное открытие значительно меняет подход к разработке методов воздействия на актин и препаратов для лечения заболеваний, связанных с дефектами актиновых молекул.

— В данном случае имеются в виду тяжелые формы генетических мышечных патологий, — пояснили в ведомстве.

Результаты исследования опубликовали в рецензируемом научном журнале с открытым доступом, который посвящен различным открытиям в области молекулярной физики и биологии, а также химии.

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