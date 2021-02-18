Уникальное открытие ученых из Подмосковья поможет лечить патологии мышц

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Достоверную структуру актина, или самого распространенного белка, представили ученые из подмосковного Пущина. Это открытие позволит изменить подход к лечению мышечных заболеваний. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство инвестиций, промышленности и науки.

Ранее структуру актина представляли в виде двойной спирали. Теперь же пущинские научные деятели рассказали всем, что мономеры в фибриллах этого белка укладываются по принципу лестницы. Данное открытие значительно меняет подход к разработке методов воздействия на актин и препаратов для лечения заболеваний, связанных с дефектами актиновых молекул.

— В данном случае имеются в виду тяжелые формы генетических мышечных патологий, — пояснили в ведомстве.

Результаты исследования опубликовали в рецензируемом научном журнале с открытым доступом, который посвящен различным открытиям в области молекулярной физики и биологии, а также химии.

Читайте также: Смогут ли ученые выращивать новые зубы прямо во рту