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Столичные поликлиники начали переход на ведение документов в электронном виде
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Столичные поликлиники начали переход на ведение документов в электронном виде

Виктория Родимкина

Город

В столице взрослые и детские поликлиники начали переход на ведение электронных медицинских карт без дублирования на бумаге. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 18 февраля.

По ее словам, медицинские документы будут создавать и хранить сразу в электронном виде в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). В двух городских поликлиниках такой порядок работы введут уже в апреле этого года. Для этого специалисты занимаются оцифровкой необходимой информации. После проведения теста проект продолжат внедрять в детских поликлиниках города.

— Благодаря единой цифровой платформе у нас есть возможность сделать следующий шаг в поликлинику будущего. Поликлиники города постепенно начинают переход на ведение медицинских документов в электронном виде в ЕМИАС — протоколы осмотров, результаты исследований, сведения о прививках и многие другие, — сказала Анастасия Ракова.

Она отметила, что эксперимент начнут в двух детских поликлиниках. При этом, уточнила заммэра, по желанию пациента медкарту могут вести и на бумажном носителе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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поликлиникаАнастасия Раковатехнологии
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