Ученые назвали самые важные навыки для будущих предпринимателей

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Российские ученые выяснили, какие навыки студентам необходимо приобрести в первую очередь во время обучения предпринимательству. Об этом сообщает NEWS.ru, который ознакомился с результатами исследования Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала НИУ ВШЭ.

Научные деятели проанализировали 63 программы и курса обучения в высших учебных заведениях 24 стран. Выяснилось, что прежде всего студенты должны научиться вести командную работу, устное и письменное общение, а также уметь критически мыслить. Помимо этого, важными являются принятие решений, анализ и презентация в устной и письменной форме.

Тем временем для преподавателей важны наличие предпринимательского опыта, погруженность в проблемную область как минимум с точки зрения интереса к разработкам и новостям. Значительную роль играет и наличие тесных рабочих контактов.

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