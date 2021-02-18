Москвичка оставила годовалую дочь соседке и исчезла на несколько дней

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Жительница Москвы оставила свою годовалую дочь соседке и исчезла на несколько дней. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации ведомства, 20-летняя мать отдала ребенка соседке по съемной квартире и в течение четырех дней не появлялась. На данный момент девочка находится в больнице. Личность и место нахождения жительницы установлены, в ближайшее время прокуроры ее опросят.

Уточняется, что по итогам проверки будут приняты необходимые меры.

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