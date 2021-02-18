Синоптики рассказали о погоде в Москве на 23 Февраля

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В Москве накануне Дня защитника Отечества ожидается небольшое потепление, однако на 23 февраля погода вновь будет морозной. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в четверг, 18 февраля.

Так, 19 и 20 февраля в городе будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит минус 10-12 градусов, в субботу ожидается от минус 9 до минус 11 градусов.

В субботу, 21 февраля, температура воздуха немного повысится, но все равно останется морозной. Днем ожидается до 9 градусов ниже нуля. Ночные температуры будут опускаться до минус 14 градусов.

В День защитника Отечества на улицах города морозы усилятся до минус 17 градусов, говорится на сайте.

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