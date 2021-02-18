Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптики рассказали о погоде в Москве на 23 Февраля
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 23 Февраля

Виктория Родимкина

Город

В Москве накануне Дня защитника Отечества ожидается небольшое потепление, однако на 23 февраля погода вновь будет морозной. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в четверг, 18 февраля.

Так, 19 и 20 февраля в городе будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит минус 10-12 градусов, в субботу ожидается от минус 9 до минус 11 градусов.

В субботу, 21 февраля, температура воздуха немного повысится, но все равно останется морозной. Днем ожидается до 9 градусов ниже нуля. Ночные температуры будут опускаться до минус 14 градусов.

В День защитника Отечества на улицах города морозы усилятся до минус 17 градусов, говорится на сайте.

Читайте также: «Мороз и повышенное давление»: синоптики рассказали о погоде в Москве 18 февраля

погода в столицепрогноз погодыДень защитника Отечества
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте