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Врачи рассказали, как не заболеть из-за замерзших ног
Ноги

Врачи рассказали, как не заболеть из-за замерзших ног

Анастасия Колоскова

Здоровье

Врачи дали советы, как предупредить простудные заболевания из-за замерзших ног. По словам врача-терапевта высшей категории Татьяна Романенко, в первую очередь после попадания в тепло следует снять обувь и надеть теплые носки. Она уточнила, что согреть нужно не только ноги, но и весь организм, поэтому правильным будет выпить горячий чай.

— А дальше все будете зависеть от того, насколько совершенна ваша иммунная система. Если ее репутация не подмочена, то вы сможете справиться с этой проблемой и выйти из нее без последствий, — рассказала медик.

В свою очередь врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа порекомендовала помочь иммунитету справиться с переохлаждением, приняв иммунный душ. По ее словам, следует отогреть все тело водой температурой 37 градусов, начиная с рук, до тех пор, пока на лбу не выступит пот. Затем нужно растереться полотенцем и надеть теплую одежду.

Помимо этого, медик посоветовала следом сделать разогревающий массаж стоп и растереть их мазью с согревающим эффектом, сообщает «Москва 24».

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