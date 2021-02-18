Спорткомплекс в Мневниковской пойме достроят до конца года
Строительство многофункционального спорткомплекса с катком завершат на северо-западе столицы в 2021 году. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, объект площадью 19,7 тысячи квадратных метров возведут на территории Мневниковской поймы в столичном районе Хорошево-Мневники за счет городского бюджета.
— В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей, — цитирует заммэра Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.
Кроме того, как отметил Андрей Бочкарев, в трехэтажном здании оборудуют крытый каток, спортзал, бассейн, тренерские, кабинет врача, технические и служебные помещения. На территории спорткомплекса появится открытая парковка на 105 автомобилей, а также стоянка для автобусов.
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