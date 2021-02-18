Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Спорткомплекс в Мневниковской пойме достроят до конца года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Спорткомплекс в Мневниковской пойме достроят до конца года

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники Карта всех событий

Строительство многофункционального спорткомплекса с катком завершат на северо-западе столицы в 2021 году. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, объект площадью 19,7 тысячи квадратных метров возведут на территории Мневниковской поймы в столичном районе Хорошево-Мневники за счет городского бюджета.

— В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей, — цитирует заммэра Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

Кроме того, как отметил Андрей Бочкарев, в трехэтажном здании оборудуют крытый каток, спортзал, бассейн, тренерские, кабинет врача, технические и служебные помещения​. На территории спорткомплекса появится открытая парковка на 105 автомобилей, а также стоянка для автобусов.

Читайте также: Жилой комплекс в стиле модернизма построят в районе Марьина Роща

спорткомплексыМосквастроительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте