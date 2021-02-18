«Хулиган и настоящий мастер»: Михалков поделился воспоминаниями о Мягкове

Фото: «Служебный роман», 1977 год

Кинорежиссер Никита Михалков поделился с «Вечерней Москвой» воспоминаниями об Андрее Мягкове. Для председателя Союза кинематографистов России артист «всегда был загадочной фигурой».

— Настолько непохожий ни внешностью, ни по поведению, ни по поступкам на театральную или кинематографическую звезду, что, я думаю, в его жизни бывали случаи, когда он мог ехать в общественном транспорте, но никто не понял бы, что перед ними замечательный артист, — сообщил Михалков.

Режиссер добавил, что для актеров иногда это очень обидное обстоятельство. Подобное происходило с актером Юрием Богатыревым, который жаловался, что ему приходится выстаивать в очереди, хотя по телевидению каждый день идет картина «Два капитана», сказал Михалков. По его словам, иметь ту внешность, которая может стать любой при помощи грима, пластики и так далее, для актера — это божий дар.

Михалков считает, что большой артист умеет управлять своим внутренним актерским механизмом и играть совершенно разных, порой противоположных людей одинаково убедительно. По мнению режиссера, именно таким артистом был Андрей Мягков.

— Он никогда не пытался выбиться в лидеры, как я понимаю в жизни, так и на площадке. Он очень сосредоточенно делал свое дело, и, несмотря на видимую скрытность, был невероятно смешным импровизатором, обаятельным, хулиганом и настоящим мастером, — подчеркнул Михалков.

Он сказал, что ощущал огромное удовольствие от совместной работы с Мягковым. Режиссер вспомнил, что артист воспринимал любые неожиданные посылы и мгновенно на них реагировал, проявляя талант.

Михалков признался, что не был близким другом Мягкову, но ждал любой картины с его участием, потому что знал — вне зависимости от качества картины его работа будет безупречна.

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