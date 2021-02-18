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Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова
Фото: «Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 год

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова

Виктория Родимкина

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети Instagram выразил соболезнования в связи с кончиной актера Андрея Мягкова.

— Не верится. Ушел легендарный Андрей Мягков... Глубоко соболезную родным и близким Андрея Васильевича. Спасибо мастеру за теплые эмоции, которые он оставил нам на память, — написал столичный мэр.

Он отметил, что Андрей Мягков играл естественно и искренне, за что его любили зрители. Глава города уточнил, что актер был органичен в любой роли, а также писал книги и играл в театре.

О смерти Андрея Мягкова стало известно в четверг, 18 февраля. По предварительным данным, он умер от острой сердечной недостаточности.

СПРАВКА «ВМ»

Андрей Мягков — советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Сыграл множество ролей в театре и кино.

Среди наиболее известных картин «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Братья Карамазовы», «Жестокий романс», «Гараж».

Ранее по теме: «Я очень любила его»: Барбара Брыльска прокомментировала смерть Андрея Мягкова

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