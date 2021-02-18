Умер кот-нелегал Кеша, притворявшийся песцом

Фото: Телеканал «Мир 24»

Знаменитый рыжий кот-нелегал Кеша умер на обширном полярном архипелаге Шпицберген. Об этом сообщил «Мир 24».

Все 14 лет своей жизни он притворялся песцом. Когда Кеша был котенком, его тайно завезли на остров вахтовики. Дело в том, что с 90-х годов содержать на Шпицбергене домашних животных запрещено. Местные власти предполагают, что они могут быть разносчиками бешенства. Помимо этого, коты охотились на местных птиц и разоряли их гнезда.

Поэтому Кеша был занесен в списки как песец. За время своей жизни на архипелаге он сменил несколько хозяев, однако он всегда был сыт и ухожен. Рыжего кота полюбили не только местные жители, но и туристы. Уточняется, что кот скончался от старости.

Источник: «Мир 24».

Читайте также: Спасатели вытащили кота, застрявшего между труб в столичной квартире