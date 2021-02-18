Ксения Бородина показала свои детские фото
Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в соцсетях свои детские фотографии, предложив поклонникам оценить свое сходство с младшей дочерью.
— Впервые за пять лет я вчера, наконец-то, услышала, что Теона похожа на меня, а глаза — папины. Как вы думаете, похожа? — подписала знаменитость серию снимков в Instagram-аккаунте, где она запечатлена в детстве.
Также телеведущая опубликовала видео, где рассматривает себя маленькой на фото.
— Губы везде накачаны у меня уже с детства, — иронично заметила она.
Подписчики Бородиной согласились с высказыванием звезды.
«Теона — копия мамы. Глаза только папины»; «Очень похожа Теона на маму, только светленькая!» — прокомментировали они снимки.
Однако нашлись и те, кто отметил, что на телеведущую больше похожа ее старшая дочь Маруся, тогда как в Тее угадываются папины черты.
«Не-а! Мару — твоя копия, Тея — папина»; «Маруся, ты ли это?!»; «Теона похожа на вас, когда вы маленькая, а Мару похожа на вас, когда вы взрослая», — написали фолловеры в комментариях.
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