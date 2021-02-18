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Ксения Бородина показала свои детские фото
Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина показала свои детские фото

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в соцсетях свои детские фотографии, предложив поклонникам оценить свое сходство с младшей дочерью.

— Впервые за пять лет я вчера, наконец-то, услышала, что Теона похожа на меня, а глаза — папины. Как вы думаете, похожа? — подписала знаменитость серию снимков в Instagram-аккаунте, где она запечатлена в детстве.

Также телеведущая опубликовала видео, где рассматривает себя маленькой на фото.

— Губы везде накачаны у меня уже с детства, — иронично заметила она.

Подписчики Бородиной согласились с высказыванием звезды.

«Теона — копия мамы. Глаза только папины»; «Очень похожа Теона на маму, только светленькая!» — прокомментировали они снимки.

Однако нашлись и те, кто отметил, что на телеведущую больше похожа ее старшая дочь Маруся, тогда как в Тее угадываются папины черты.

«Не-а! Мару — твоя копия, Тея — папина»; «Маруся, ты ли это?!»; «Теона похожа на вас, когда вы маленькая, а Мару похожа на вас, когда вы взрослая», — написали фолловеры в комментариях.

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