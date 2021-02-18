Елена Малышева показала травмированную ногу

Фото: Youtube / Группа «Красная площадь»

Врач и телеведущая Елена Малышева на своей странице в соцсети Instagram опубликовала видеозапись, на которой показала свою травмированную ногу.

По ее словам, у нее надрыв крестообразной связки. Телеведущая отметила, что едет домой и планирует провести некоторое время лежа. На кадрах видно, что нога Елены Малышевой находится в специальном коленном бандаже.

— Это моя левая нога. Еду домой, чтобы полежать. Но долго не полежишь. Сегодня съемки, — подписала публикацию врач.

Фото: instagram/malysheva.live

Ранее Елена Малышева перечислила болезни, которые можно распознать по внешнему виду.

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