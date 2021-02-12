Малышева назвала опасную ошибку россиян во время пандемии коронавируса

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Врач и телеведущая Елена Малышева отметила, что большинство россиян не знает, есть ли у них диабет или нет, а это представляет серьезную опасность во время пандемии коронавируса.

Она подчеркнула, что ожирение и диабет значительно повышают риск смерти при COVID-19 и тяжелого течения заболевания.

— Пойдите и купите глюкометр и измерьте свой сахар в крови. Надо знать, что у вас высокий сахар, надо принимать препараты для его снижения, и тогда вы будете жить, — пояснила врач в эфире Первого канала на программе «Жить здорово».

Она для борьбы с диабетом и, как следствие, коронавирусом больные могут принимать препарат метформин, но только если его выписал врач.

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