Малышева назвала заболевания, при которых мужчинам стоит сделать прививку от COVID-19

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Мужчины старше 50 лет находятся в группе риска заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, им стоит сделать прививку. Об этом заявила в эфире передачи «Жить здорово!» доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева.

— Мужчины в группе риска. Если им больше 50 лет, 60 и тем более 65, — женщины — взяли за руку и увели на вакцинацию. Это лучшее, что вы можете сегодня сделать для вашего мужчины, — сказала Малышева, обращаясь к присутствующим в студии.

Она также перечислила заболевания у мужчин, при которых лучше пройти вакцинацию.

— Если у него ожирение, болезни почек, сердца, легких, если он в ремиссии как онкологический больной — взяли за руку и отвели на вакцинацию, — сказала Малышева.

Видео опубликовано на YouTube.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Риск в миллионы раз выше»: Малышева рассказала, нужна ли прививка от COVID после 80 лет