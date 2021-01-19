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Малышева перечислила болезни, которые можно распознать по внешнему виду
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Малышева перечислила болезни, которые можно распознать по внешнему виду

Виктория Федотова

Здоровье

Российский врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, какие болезни можно распознать по внешнему виду. Если вы увидите у человека покраснения в области носа и щек, это не значит, что он злоупотребляет алкоголем, это может быть розацеа.

— Это большое количество сосудов на лице. Провоцирует появление розацеа поход в баню, употребление специй. Эта болезнь локальная, лечится легко, — пояснила Малышева.

Лысина у мужчин говорит о высоком содержании гормона тестостерона. Он отвечает за мужское поведение, мужественность, мускулатуру. Луковицы разрушаются из-за высокого содержания в организме тестостерона, заявила Малышева.

— Если у человека румянец на лице в форме бабочки, то велика вероятность того, что у него диагноз «волчанка». В этом случае иммунитет человека атакует собственные сосуды, части организма и покраснения возникают из-за васкулита. Красная волчанка была у певца Майкла Джексона, болезнь сегодня лечится, — пояснила Малышева.

Видео опубликовано на YouTube.

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