«Бойтесь домашних консервов»: Малышева напомнила об опасности ботулизма

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Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала в программе «Жить здорово!», что в домашних консервах может скрываться возбудитель ботулизма, который способен привести к тяжелому поражению нервной системы.

Доктор медицинских наук назвала ботулизм «убийцей без вкуса, без цвета, без запаха». По ее словам, в России проблема с этим заболеванием стоит особенно остро. Малышева предупредила зрителей, что присутствие в банке возбудителя никак не проявляется на ее внешнем виде.

Соведущий телепередачи Андрей Продеус добавил, что «незаметный убийца» может находиться также в консервах, в соленой и вяленой рыбе.

Наиболее опасными в этом плане являются консервы из моркови, свеклы и лука, заметила представитель Роспотребнадзора Надежда Раева. Она уточнила, что корнеплоды сложно очистить от земли, где встречаются споры ботулизма.

— Бойтесь домашних консервов. И точка, — заключила Малышева.

Она добавила, что возбудитель заболевания невозможно победить в домашних условиях, так как на него не влияет ни мороз, ни кипячение.

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