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Малышева рассказала, почему стиральные машины могут быть опасны
Фото: Youtube.com / Группа «Красная площадь»

Малышева рассказала, почему стиральные машины могут быть опасны

Юлия Ямпольская

Здоровье

Врач и телеведущая Елена Малышева предупредила поклонников об опасностях обычных стиральных машин. Этим она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, по словам специалиста, стиральная машина может быть рассадником супербактерий, на которые не действуют антибиотики.

Кроме того, она привела данные исследования немецких ученых, которые выявили, что бактерии Klebsiella oxytoca вызывают пневмонию, инфекцию мочевыводящих путей и даже менингит. Виновной оказалась стиральная машина, где чистили одежду.

— Ее использовали в режиме энергосбережения, при котором температура воды не поднималась выше 60 градусов. Это сделало стирку менее опасной для бактерий, — написала Малышева.

Она рассказала, как обезопасить стиральную машину. Так, вещи необходимо стирать при температуре от 60 градусов и выше, также стоит использовать дезинфицирующие средства для борьбы с патогенными бактериями. Кроме того, по словам телеведущей, нужна регулярная чистка машины.

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