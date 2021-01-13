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Малышева перечислила ошибки людей при обморожении
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Малышева перечислила ошибки людей при обморожении

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева назвала ошибки людей, у которых произошло обморожение.

По ее словам, при обморожении рук или ног нельзя сразу опускать их в горячую воду. Надо согреваться теплой водой, вода должна быть температуры тела. Нельзя растирать снегом обмороженную часть тела, это еще больше травмирует кожу. Спиртом растирать кожу тоже нельзя, это не способствуют расширению сосудов, употреблять алкоголь тоже нельзя, это может притупить боль.

Малышева объяснила, как избежать обморожения зимой. По ее словам, в мороз сужаются сосуды рук и так же рефлекторно могут сузиться и спазмироваться сосуды сердца.

Малышева объяснила, что на первой стадии обморожения кожа бледнеет, а если температура на поверхности кожи достигает плюс пяти градусов, то это уже вторая стадия обморожения. Она характеризуется волдырями.

— При третьей стадии, когда температура понижается, затрагиваются более глубокие части нашей кожи и тела. В этот момент характерный признак – чувствительность потеряна, разрушаются нервные рецепторы. Четвертая стадия характеризуется гангреной от обморожения, — заявила врач.

Если пальцы потеряли чувствительность, лучше обратиться к врачу.

Видео опубликовано на YouTube.

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