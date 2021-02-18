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Опубликован рейтинг российских регионов по вводу жилья на душу населения. С исследованием, которое провели сотрудники агентства деловой информации Top-RF.ru на основе данных Росстата, ознакомились «Невские новости».

По итогам 2020 года в Ленинградской области было введено 2375,9 тысячи квадратных метров общей площади жилой недвижимости. Сюда также вошли дома, возведенные на участках для садоводства. Так, область оказалась на первом месте рейтинга. Уточняется, что здесь было введено 1,254 тысячи квадратных метров жилья на одного человека.

Вторую строчку списка занял Севастополь, а третью — Калининградская область. Санкт-Петербург расположился на 17-й позиции с показателями 0,625 и 3369,6 соответственно.

Кроме этого, Северная столица находится на втором месте среди городов России по увеличению стоимости недвижимости на вторичном рынке.

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