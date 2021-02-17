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«Удачная антикризисная инициатива»: экономист — о возможности продления льготной ипотеки в РФ
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Удачная антикризисная инициатива»: экономист — о возможности продления льготной ипотеки в РФ

Елена Фролова

Общество

Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн прокомментировал возможность продления льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми. Об этом сообщает Nation news.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к правительству РФ с поручением рассмотреть вопрос продления программы льготной ипотеки для указанной категории граждан. В свою очередь российское правительство должно разработать совместно с Банком России предложения по реализации данной программы на срок с 2021 по 2024 год. Срок выполнения этой задачи — 31 марта.

По мнению Гольдфайна, введение данной программы стало «удачной антикризисной инициативой».

— Синергетический механизм по льготной ипотеке в короткие сроки привел к уникальным по эффективности результатам: более триллиона прироста ВВП, миллиардам «замороженных» населением накоплений, которые пошли не в биткоины, а в экономику и на улучшение жилищных условий россиян, — отметил эксперт.

Он уточнил, что кризис, связанный с пандемией коронавируса, практически не коснулся бизнеса в области строительства, банковского дела, а также девелоперов и многих подрядчиков и смежников. По словам экономиста, банкиров в первую очередь волнуют доходы граждан и риски невозврата ипотеки. При этом обслуживание ипотечных кредитов в 2020-м и в начале 2021 года показали, что граждане, даже несмотря на трудности, выполняют свои обязательства.

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