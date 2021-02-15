Владимир Путин поручил снизить ипотечную ставку для семей с детьми

Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству России и Банку России представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно документу, члены правительства должны рассмотреть возможность снижения процентной ставки для семей, имеющих двух и более детей. Доклад нужно представить до 31 марта 2021 года.

Напомним, что правительство РФ продлило программу льготной ипотеки под 6,5 процента до 1 июля 2021 года. Программа должна была действовать в России до 1 ноября. За время реализации программы было выдано свыше 230 тысяч кредитов. Продлить программу ипотеки под 6,5 процента предложил президент России Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин поручил правительству разработать меры по содействию трудоустройству безработных граждан.

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