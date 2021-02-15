Президент России поручил разработать меры по трудоустройству безработных

Фото: dszn.ru / Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству России разработать меры по содействию трудоустройству безработных граждан. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно документу, кабмину поручено обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных граждан, в том числе субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, а также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц из числа официально зарегистрированных безработных. Доклад нужно представить 1 марта 2021 года, далее — ежеквартально.

Ранее Путин поручил провести анализ эффективности российских вакцин от коронавирусной инфекции против новых штаммов вируса.

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