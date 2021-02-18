Профессор объяснил, как мировая экономика «переварит» рост госдолга

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Рост государственного долга во время пандемии коронавирусной инфекции будет «переварен» мировой экономикой. Так считает профессор, доктор экономических наук Сергей Орлов. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

По данным Института международных финансов, мировой государственный долг продолжит расти в 2021 году. Он увеличится приблизительно на десять триллионов долларов.

В связи с пандемией COVID-19 суверенный госдолг государств в прошлом году вырос на 24 триллиона долларов и составил 281 триллион. Это эквивалентно 355 процентам от мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Уточняется, что прирост мирового госдолга за 2020 год на 35 процентов превысил показатель 2019 года.

Считается, что 2021 год будет не менее сложным для мировой экономики. Власти будут сворачивать меры поддержки, из-за чего в ряде государств начнется волна банкротств, так как все больше современных компаний полагаются на госпомощь.

— Долговая нагрузка на мировую экономику всегда была выше мирового ВВП. Подобное увеличение тревожно, но ситуация устоится и стабилизируется, а разговор идет о восстановительном толчке — для него предпринимают меры многие государства, — отметил Сергей Орлов.

Он отметил, что новый президент Соединенных Штатов пообещал вложить почти 2 триллиона долларов в восстановление экономики страны. В свою очередь страны Евросоюза также будут инвестировать в помощь населению и реальный сектор экономики.

— США, Россия, Китай работают над восстановлением экономики, поэтому больших проблем не будет, если говорить о так называемом долговом пузыре, то есть невозможности государств рассчитаться по своим долговым обязательствам, — заключил эксперт.

Он также подчеркнул, что большим запасом прочности обладает экономическая система Китая, а золотовалютные резервы России являются гарантом невозможности дефолта в стране.

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