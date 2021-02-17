Эксперты заявили, что госдолг всех стран возрос до 281 триллиона долларов

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Пандемия коронавируса привела к росту государственного долга всех стран, который побил рекорд и достиг 281 триллиона долларов. Это составляет 355 процентов мирового ВВП.

Эксперты считают, что программы государственной поддержки экономик различных стран обошлись в 12 триллионов долларов госдолга. Международные компании, банки и домохозяйства потребовали еще 11,9 триллиона долларов.

Ожидается, что в 2021 году государственный долг стран продолжит расти и увеличится еще на 10 триллионов долларов. Отмечается, что преждевременная отмена государственной поддержки бизнеса может привести к банкротству многих компаний.

Особенно высокий рост госдолга наблюдался в европейских странах: Греции, Испании и Франции, сообщает ТАСС.

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