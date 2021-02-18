Сосед напал с молотком на москвича в его квартире

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Мужчина напал на своего соседа с молотком, проникнув в квартиру в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 18 февраля.

По словам источника, москвич обратился в полицию с заявлением и рассказал, что его сосед повредил молотком входную дверь и плафон над ней. Затем он проник в квартиру, где находились несовершеннолетние дети, и пытался ударить мужчину этим же молотком.

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