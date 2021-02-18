Экологическую политику Москвы высоко оценили на международном уровне

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Столица впервые вошла в список городов категории А рейтинга авторитетной международной организации Carbon Disclosure Project (CDP). В минувшем году лидерами в экологической деятельности и мерах по уменьшению негативного влияния на климат стали 88 городов мира.

Отмечается, что специалисты высоко оценили экологическую политику столицы. Помимо этого, эксперты учитывали, что Москва систематически предоставляет данные о выбросах парниковых газов согласно международным стандартам на платформе CDP.

Экологическая политика города включает в себя модернизацию топливно-энергетического сектора, реконструкцию промышленных предприятий, а также работы по озеленению и снижение загрязнения воздуха от транспорта. Снижение выбросов парниковых газов в прошлом году составило около 25 процентов по сравнению с 1990 годом.

Регулярный мониторинг ситуации в Москве проводится оперштабом по контролю качества воздуха, Мосэкомониторингом и другими организациями, передает официальный сайт мэра столицы.

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