Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Экологическую политику Москвы высоко оценили на международном уровне
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Экологическую политику Москвы высоко оценили на международном уровне

Юлия Ямпольская

Город

Столица впервые вошла в список городов категории А рейтинга авторитетной международной организации Carbon Disclosure Project (CDP). В минувшем году лидерами в экологической деятельности и мерах по уменьшению негативного влияния на климат стали 88 городов мира.

Отмечается, что специалисты высоко оценили экологическую политику столицы. Помимо этого, эксперты учитывали, что Москва систематически предоставляет данные о выбросах парниковых газов согласно международным стандартам на платформе CDP.

Экологическая политика города включает в себя модернизацию топливно-энергетического сектора, реконструкцию промышленных предприятий, а также работы по озеленению и снижение загрязнения воздуха от транспорта. Снижение выбросов парниковых газов в прошлом году составило около 25 процентов по сравнению с 1990 годом.

Регулярный мониторинг ситуации в Москве проводится оперштабом по контролю качества воздуха, Мосэкомониторингом и другими организациями, передает официальный сайт мэра столицы.

Читайте также: Москва заняла второе место в рейтинге городов по продвижению иностранных инвестиций

ЭкологияМоскварейтинг
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте