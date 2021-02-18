Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Максим Галкин показал артистичные игры своих детей
Screenshot_4.jpg

Максим Галкин показал артистичные игры своих детей

Анастасия Колоскова

Звезды

Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал видео, на котором его дети от Аллы Пугачевой — Лиза и Гарри —демонстрируют незаурядные актерские способности. Они изобразили поклонников Галкина, которые, наконец, встретились со своим кумиром.

— Максим Галкин, какая встреча! — восклицает с иностранным акцентом на видео радостный Гарри. Ему вторит Лиза, которая просит артиста дать автограф. Затем дети изображают, как делают селфи вместе с ним, благодарят его и удаляются.

— Бай-бай, Максим Галкин, мой кумир!, — оборачивается перед выходом из комнаты Лиза, делая театральный жест и прижимая руки к груди.

«Ваши поклонники просто огонь!»; «Мне кажется, в малышах собрались самые лучшие и избранные гены, детки просто чудо»; «Такие как папа, с юмором»; «Чудесные дети, искренние, счастливые. Неподдельные эмоции», — благосклонно приняли новую публикацию Галкина его подписчики в Instagram.

Читайте также: Максим Галкин показал, что его дети едят на завтрак

Максим ГалкиниграЛиза Галкина
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте