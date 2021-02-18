Максим Галкин показал артистичные игры своих детей

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Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал видео, на котором его дети от Аллы Пугачевой — Лиза и Гарри —демонстрируют незаурядные актерские способности. Они изобразили поклонников Галкина, которые, наконец, встретились со своим кумиром.

— Максим Галкин, какая встреча! — восклицает с иностранным акцентом на видео радостный Гарри. Ему вторит Лиза, которая просит артиста дать автограф. Затем дети изображают, как делают селфи вместе с ним, благодарят его и удаляются.

— Бай-бай, Максим Галкин, мой кумир!, — оборачивается перед выходом из комнаты Лиза, делая театральный жест и прижимая руки к груди.

«Ваши поклонники просто огонь!»; «Мне кажется, в малышах собрались самые лучшие и избранные гены, детки просто чудо»; «Такие как папа, с юмором»; «Чудесные дети, искренние, счастливые. Неподдельные эмоции», — благосклонно приняли новую публикацию Галкина его подписчики в Instagram.

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