Максим Галкин показал, что его дети едят на завтрак
Телеведущий Максим Галкин показал поклонникам, что его дети Гарри и Лиза едят на завтрак. Соответствующий ролик он разместил на своей странице в социальной сети Instagram.
Так, шоумен запечатлел, что утром двойняшки ели обычные сосиски. А младшая наследница Примадонны и ведущего при этом выкладывала смешные рожицы из ягод. Гарри никак не мог нарадоваться новой игрушке — автомату. Супруги не мешали малышам в их забавах, передает Teleprogramma.pro.
Ранее Максим Галкин рассказал, на что никогда не жалел денег за время брака с певицей Аллой Пугачевой.
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