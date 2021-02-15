Максим Галкин показал, что его дети едят на завтрак

Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Телеведущий Максим Галкин показал поклонникам, что его дети Гарри и Лиза едят на завтрак. Соответствующий ролик он разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, шоумен запечатлел, что утром двойняшки ели обычные сосиски. А младшая наследница Примадонны и ведущего при этом выкладывала смешные рожицы из ягод. Гарри никак не мог нарадоваться новой игрушке — автомату. Супруги не мешали малышам в их забавах, передает Teleprogramma.pro.

Ранее Максим Галкин рассказал, на что никогда не жалел денег за время брака с певицей Аллой Пугачевой.

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