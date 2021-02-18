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Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии 23 Февраля
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии 23 Февраля

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Александровский садКарта всех событий

В столице в преддверии Дня защитника Отечества проведут профилактику Вечного огня. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 18 февраля.

— В пятницу, 19 февраля, состоится традиционная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, — сказал заммэра.

Он отметил, что это очень ответственная работа повышенной сложности. По словам Петра Бирюкова, к ее проведению привлекают опытных специалистов газового хозяйства Москвы.

Работы займут около 40 минут. Звезды мемориала приподнимут и отнесут в сторону, запальники проверят на работоспособность, при необходимости детали заменят. При этом, уточнил заммэра, священное пламя переносят специальным факелом на временную горелку, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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