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Петр Бирюков: После снегопада очистили 75 процентов дворовых территорий Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Петр Бирюков: После снегопада очистили 75 процентов дворовых территорий Москвы

Анастасия Чанцева

Город

Снег уже убран с 75 процентов дворовых территорий города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— По состоянию на 16 февраля очищены от снега 78 процентов объектов дорожного хозяйства, 75 процентов дворовых территорий, почти 60 процентов кровель жилых и нежилых зданий, — пояснил Петр Бирюков.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы города ликвидируют последствия мощного снегопада в круглосуточном режиме.

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