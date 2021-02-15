Петр Бирюков: Столица не испытывает дефицита рабочих для уборки снега с улиц

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В столице нет дефицита кадров для очистки территорий после аномального снегопада. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— У нас сегодня достаточно сил для того, чтобы убирать территорию города. И мы не привлекаем никакие военизированные подразделения, ни к кому не обращаемся за помощью, а городские службы справляются собственными силами, убирая снег, — рассказал заммэра в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что коммунальные службы продолжают убирать снег со столичных улиц в круглосуточном режиме. По данным коммунальщиков, с начала снегопада им удалось переместить около 10 миллионов кубометров снега.

Петр Бирюков отметил, что больше всего затруднений возникает при очистке Центрального округа, поэтому здесь привлечены дополнительные силы городских инженерных компаний.

— Здесь приходится со дворов снег вывозить, его некуда перекинуть, малы по площади дворы. Крыши двухскатные, мы их чистим, это же такой же объем снега, как и на улично-дорожной сети, надо будет вывезти, мы его вывозим, — уточнил заммэра.

Ранее Петр Бирюков заявил, что столичная система теплоснабжения готова к работе в условиях морозов.

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