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Столичное метро получило зеленый знак Safe Travels Discover Moscow
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичное метро получило зеленый знак Safe Travels Discover Moscow

Анастасия Колоскова

Транспорт

Мосметро получило зеленый знак Safe Travels Discover Moscow Всемирного совета по туризму и путешествиям, что подтверждает его безопасность и соответствие всем санитарным нормам. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Уточняется, что ряд центральных станций подземки украсят подтверждающие безопасность зеленые стикеры, которые особое значение имеют для иностранных туристов.

— Московское метро следует всем действующим в Москве санитарно-гигиеническим требованиям и стандартам безопасности Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о комплексе мер, включая социальную дистанцию, мониторинг состояния здоровья сотрудников, регулярную дезинфекцию, необходимость ношения средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, — цитирует руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Он подчеркнул, что безопасность пассажиров является главным приоритетом столичного транспорта.

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