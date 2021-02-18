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Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков на юго-востоке столицы
Фото: http://moscow.sledcom.ru/

Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков на юго-востоке столицы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Армавирская улица Карта всех событий

Полицейские задержали на Армавирской улице 19-летнего приезжего, который пытался сбыть наркотическое средство, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО в четверг, 18 февраля.

Во время досмотра у задержанного обнаружили и изъяли 27 свертков с веществом неизвестного происхождения. Выяснилось, что в составе средства — героин общей массой более 57 граммов.

Данное средство молодой человек хранил с целью последующего сбыта путем закладок, но вовремя был задержан полицейскими. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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