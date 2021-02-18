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Столичные росгвардейцы задержали подозреваемого в распространении наркотиков
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичные росгвардейцы задержали подозреваемого в распространении наркотиков

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, 5-й Войковский проезд Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в распространении наркотиков. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что фигурантом оказался 20-летний уроженец Чувашской Республики. Он производил «закладки» наркотических веществ в районе 5-го Войковского проезда. Увидев патрульный автомобиль, подозреваемый выкинул из кармана сверток и бросился бежать, но был задержан правоохранителями.

При проверке документов молодой человек сильно нервничал и вскоре признался, что производил «закладки» наркотиков. На место задержания вызвали следственно-оперативную группу. Так, у молодого человека обнаружили несколько зип-пакетиков с неизвестным веществом. Позже экспертиза установила, что изъятый материал является наркотиком.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали полиции.

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