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«Эпический день»: Тимати опубликовал новые снимки с отдыха
Фото: instagram.com/timatiofficial

«Эпический день»: Тимати опубликовал новые снимки с отдыха

Никита Абрамов

Звезды

Российский рэп-исполнитель Тимати решил поделиться со своими поклонниками фотографиями с отдыха. На серии снимков, опубликованных певцом, он позирует с доской для серфа в руках, а также покоряет высокие волны.

— Еще один эпический день, — написал Тимати в своем блоге.

Также рэпер добавил, что в марте он планирует посетить Мальдивы.

Подписчики восторженно отреагировали на пост Тимати.

«Ой, как круто!»; «Вот умеют люди отдыхать»; «Возьмите меня с собой», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте исполнителя.

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