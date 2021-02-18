Построенный в 1958 году дом реконструируют в Оболенском переулке в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Оболенский переулок Карта всех событий

В Оболенском переулке в Москве проведут капитальный ремонт особняка, построенного в 1958 году. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, ссылаясь на председателя ведомства Валерия Леонова.

По его словам, проект проведение капитального ремонта уже согласован. Уточняется, что расположенный в Оболенском переулке дом является жилым.

— Благодаря региональной программе капитального ремонта, реализующейся с 2015 года, в столице на постоянной основе модернизируется как внешний вид, так и инженерные коммуникации жилых зданий. Так, Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта пятиэтажного дома в районе Хамовники, построенного в 1958 году по типовому проекту серии I-410, — уточнил Леонов.

Согласно проекту ремонта, в доме заменят покрытия стен подъездов, обновят лестницы, покрытие пола, балконные плиты. Кроме того в здании восстановят подвальные помещения, цоколь и чердак, сделают новые двери в подъездах и проведут другие необходимые работы.

Уточняется, что во время ремонта заменятся системы электроснабжения, отопления и другие инженерные конструкции. По данным пресс-службы изначальные архитектурные решения на фасаде здания будут сохранены, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Спорткомплекс в Мневниковской пойме достроят до конца года