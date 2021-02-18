Более 15 триллионов рублей хранятся на депозитах в столичных банках

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В банках столицы и региона жители хранят на депозитах почти 15,4 триллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО.

Так, что за минувший год величина вкладов выросла на 6,5 процента. Отмечается, что увеличение произошло за счет положительной динамики рублевых вкладов, в то время как количество средств населения на валютных депозитах уменьшилось

— В конце года, когда банки традиционно проводят предновогодние акции, доходность депозитов тем не менее оставалась относительно невысокой. При этом рост средств на депозитах был обеспечен выплаченными в конце года премиями и пособиями, которые население предпочло разместить в банках, — цитирует начальника экономического управления Главного управления Банка России по ЦФО Елену Буздалину агентство городских новостей «Москва».

Согласно прогнозам, в 2021 году банки расширят предложения с выгодными условиями по сберегательным и инвестиционным продуктам.

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