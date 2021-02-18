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В крымском парламенте сообщили о стабилизации ситуации с водоснабжением
Фото: pixabay.com/Irina Kushnikova

В крымском парламенте сообщили о стабилизации ситуации с водоснабжением

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что ситуация с водоснабжением на полуострове находится под контролем.

— Ситуация с водой в Крыму стабилизировалась и находится полностью под контролем, как долгосрочная, так и краткосрочная программа. Никаких новых ограничений по воде мы не вводим, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Владимир Константинов отметил, что в Крыму проводят масштабные работы и реализуют план по обеспечению устойчивого водоснабжения. Так, в Симферополе эту проблему решают за счет подземных источников.

Глава крымского парламента добавил, что полуостров находится в режиме экономии, но поступления воды на полуострове больше, чем потребления. При этом формируется запас воды. К концу лета власти планируют выйти на снятие ограничений по Симферополю.

Ранее около 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения полуострова с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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