Росфинмониторинг усилит контроль за нецелевым расходованием бюджетных средств

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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) усилит контроль за рисками нецелевого расходования бюджетных средств. Об этом в четверг, 18 февраля, заявила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева.

По ее словам, эта тема является критически важной в текущих условиях. Работа проводится совместно с опорным банком по государственному оборонному заказу (ГОЗ) и Федеральным казначейством, сообщает ТАСС.

Бобрышева подчеркнула, что в 2020 году применение антиотмывочных механизмов в системе контроля за бюджетными средствами только позволило более чем в пять раз уменьшить объем операций номинальных юридических лиц (фирм-однодневок).

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