Тарелка с рисом и сервис: как спасти смартфон, упавший в сугроб

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Смартфон, упавший в сугроб, может серьезно повредить влага. Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал, как свести к минимуму подобный вред. Об этом сообщает «Радио 1».

— Если гаджет оказался в сугробе, то сначала обратите внимание, есть ли на нем трещины. Если да, то все не очень хорошо. Была нарушена герметичность, поэтому устройство точно нужно отнести в ремонт, — объяснил эксперт.

В обратном случае, особенно если смартфон современный, можно не беспокоиться. По словам Владимира Гриценко, все модели теперь делают водозащитными. А вот неновый телефон стоит спасать в таких случаях.

— Нужно как можно быстрее достать гаджет из снега. Потом следует сразу выключить смартфон, снять чехол и попробовать его максимально разобрать. Понятно, что современные смартфоны неразборные, то есть достать аккумулятор невозможно, но хотя бы вынуть трей для сим-карты и карты памяти, если она в аппарате есть, можно, — разъяснил Владимир Гриценко.

А потом он посоветовал следовать расхожим советам. Например, можно положить телефон в тарелку с рисом, чтобы он впитал лишнюю влагу. Однако все эти способы будут временными, так как могут начаться процессы коррозии. Поэтому в любом случае нужно отнести телефон в сервис.

Читайте также: Актуальность ремонта электронных книг и других гаджетов в наше время