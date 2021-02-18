Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Тарелка с рисом и сервис: как спасти смартфон, упавший в сугроб
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Тарелка с рисом и сервис: как спасти смартфон, упавший в сугроб

Елена Фролова

Общество

Смартфон, упавший в сугроб, может серьезно повредить влага. Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал, как свести к минимуму подобный вред. Об этом сообщает «Радио 1».

— Если гаджет оказался в сугробе, то сначала обратите внимание, есть ли на нем трещины. Если да, то все не очень хорошо. Была нарушена герметичность, поэтому устройство точно нужно отнести в ремонт, — объяснил эксперт.

В обратном случае, особенно если смартфон современный, можно не беспокоиться. По словам Владимира Гриценко, все модели теперь делают водозащитными. А вот неновый телефон стоит спасать в таких случаях.

— Нужно как можно быстрее достать гаджет из снега. Потом следует сразу выключить смартфон, снять чехол и попробовать его максимально разобрать. Понятно, что современные смартфоны неразборные, то есть достать аккумулятор невозможно, но хотя бы вынуть трей для сим-карты и карты памяти, если она в аппарате есть, можно, — разъяснил Владимир Гриценко.

А потом он посоветовал следовать расхожим советам. Например, можно положить телефон в тарелку с рисом, чтобы он впитал лишнюю влагу. Однако все эти способы будут временными, так как могут начаться процессы коррозии. Поэтому в любом случае нужно отнести телефон в сервис.

Читайте также: Актуальность ремонта электронных книг и других гаджетов в наше время

смартфонысугробы в Москвелайфхаки
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте