Актуальность ремонта электронных книг и других гаджетов в наше время

Фото: Сергей Шахиджанян «Вечерняя Москва»

Портативная электроника по праву может считаться неотъемлемой частью нашей жизни. При помощи смартфонов и других устройств люди общаются, выполняют рабочие задачи, учатся или просто интересно проводят свободное время. На фоне столь сильной культурной потребности особенно актуальными выглядят две услуги — продажа новых товаров и ремонт старых. Благо, ни с тем, ни с другим проблем сегодня нет.

Среди устройств, получивших широчайшее распространение можно выделить:

• смартфоны;

• планшеты;

• ноутбуки;

• электронные книги.

Часто встречающиеся неисправности электронных устройств

У каждого из электронных гаджетов имеются характерные «болячки» с которыми чаще всего обращаются за помощью в мастерскую. Например, ремонт электронных книг в большинстве случаев предполагает замену E-Ink дисплея, вышедшего из строя по причине механического повреждения или заводского брака, давшего о себе знать в процессе интенсивной эксплуатации. Вопреки расхожему мнению, проблемы со встроенными аккумуляторами не так распространены.

Примечательно, что срочный ремонт iphone, напротив, часто требует замены батареи. На том же уровне распространенности находится запрос на установку нового экрана или корпуса. А вот количество «утопленников» постепенно снижается, во многом благодаря стараниям инженеров производителя, разработавших эффективную защиту от влаги.

О чем-то подобном наверняка мечтают владельцы мобильных компьютеров, ведь ремонт ноутбуков чаще всего проводится после залития каким-нибудь напитком. Чуть реже встречаются последствия перегрева, вызванного неправильной эксплуатацией или попыткой использовать рабочий инструмент для видеоигр.

На правах рекламы