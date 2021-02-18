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«Любовь живучая»: Джигурда рассказал о будущей свадьбе с Анисиной
Фото: Youtube / Super

«Любовь живучая»: Джигурда рассказал о будущей свадьбе с Анисиной

Никита Абрамов

Звезды

Вторая свадьба актера Никиты Джигурды и спортсменки Марины Анисиной должна была состояться еще год назад. Однако их планы нарушила пандемия коронавируса.

По словам актера, они собрались проводить свадьбу 22 февраля 2021 года. Джигурде хотелось, как и в 2008 году, устроить торжество в День защитника Отечества, однако в Грибоедовском ЗАГСе Москвы его уговорили провести мероприятие в 60-летие учреждения.

—Будет белое платье и не одно. Что бы ни говорили хейтеры, я люблю эту женщину и всегда любил. Бывали ссоры, скандалы, но такая любовь живучая: она все побеждает, — прокомментировал Джигурда.

Также актер отметил, что на этот раз хотелось провести свадьбу тихо, но друзья потребовали веселья, пишет Teleprogramma.pro.

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любовьДжигурда и Анисинасвадьба
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