Эксперт рассказал, сколько автозаправок продают некачественный бензин
Недолив топлива на каждой пятой автозаправочной станции (АЗС) выявили тайные покупатели по результатам проверок, которые были проведены на 100 случайных заправках на территории Москвы и Московской области. Об этом руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов рассказал в эфире НСН.
Самый рекордный недолив составил более 13 процентов. Отмечается, что цены на бензин продолжают увеличиваться, и средняя цена за литр топлива марки АИ-92 в январе составила 43,28 рубля.
— По итогам пять процентов проведенных тестов по индивидуальным АЗС выявлена продажа, скажем так, странного топлива, — отметил эксперт.
По его словам, отличить некачественный бензин можно по запаху. При этом он отметил, что зачастую АЗС идеально заправляют авто и предоставляют скидки на свою продукцию.
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