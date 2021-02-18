Эксперт рассказал, сколько автозаправок продают некачественный бензин

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Недолив топлива на каждой пятой автозаправочной станции (АЗС) выявили тайные покупатели по результатам проверок, которые были проведены на 100 случайных заправках на территории Москвы и Московской области. Об этом руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов рассказал в эфире НСН.

Самый рекордный недолив составил более 13 процентов. Отмечается, что цены на бензин продолжают увеличиваться, и средняя цена за литр топлива марки АИ-92 в январе составила 43,28 рубля.

— По итогам пять процентов проведенных тестов по индивидуальным АЗС выявлена продажа, скажем так, странного топлива, — отметил эксперт.

По его словам, отличить некачественный бензин можно по запаху. При этом он отметил, что зачастую АЗС идеально заправляют авто и предоставляют скидки на свою продукцию.

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