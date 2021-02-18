Транскавказскую автомагистраль откроют спустя трое суток

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Транскавказская автомагистраль (Транскам), которая соединяет Южную Осетию с Россией, будет открыта в четверг, 18 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Южной Осетии.

Отмечается, что Транскам будет открыт с 20:00 по московскому времени. Автомагистраль заработает без ограничений, сообщает Интерфакс.

Ранее Транскам закрыли из-за ухудшения погодных условий и высокой угрозы схода лавин. Дорожные работники не могли приступить к расчистке трассы из-за непрекращающегося снега.

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