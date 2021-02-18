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Резидент «Технополиса «Москва» инвестировал 375 миллионов рублей в производство батарей
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Резидент «Технополиса «Москва» инвестировал 375 миллионов рублей в производство батарей

Анастасия Волоснова

Город

Резидент «Технополиса «Москва» инвестировал 375 миллионов рублей в производство аккумуляторных батарей и оборудования для электротранспорта. Об этом рассказали в Telegram-канале Комплекса экономической политики Москвы ко Дню батарейки, который отмечается 18 февраля.

Предприятие будет выпускать батареи и комплекты тягового электрооборудования. Уточняется, что другой резидент столичной площадки увеличил выпуск батарей за прошлый год на семь процентов. По данным пресс-службы, «Технополис «Москва» за двухлетний период работы увеличил объем сбыта в два раза.

Кроме того, в ведомстве призвали москвичей становиться более экологичными. Использованные батарейки необходимо выбрасывать в специальные контейнеры, а не в мусорное ведро.

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