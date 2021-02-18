Таролог рекомендовала мужчинам быть осторожнее в «зеркальную» дату 21 февраля

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Наступивший 2021 год оказался богатым на «зеркальные» даты, которые иногда сулят благоприятные перемены, а бывает, что предостерегают от перемен в жизни. По мнению астрологов, такие дни делают год более благоприятным. Потомственная шаманка и таролог Елена Батыр рассказала ФАН о том, как влияет «зеркальная» дата на человека.

— Если отдельно взять именно 21 февраля 2021 года, то это будет неблагоприятный день. Особенно это касается мужчин, — отметила Елена Батыр.

По ее словам, неприятности могут подстерегать с самого утра. Запланированные дела на этот день будут выполняться только на 50 процентов. Помимо этого, эксперт советует быть осторожными в словах, так как грубость может сильно ранить человека, и он прекратит общение с обидчиком.

Эксперт порекомендовала супругам не ругаться в этот день, потому что ссоры могут привести к разрыву отношений.

— А вот плюсом этой даты станет, если человек вам по какой-то причине надоел, то ругайтесь с ним смело, — добавила Елена Батыр.

При этом дети и пожилые люди могут не опасаться этой даты. Осторожность следует соблюдать мужчинам до 45 лет, которым также стоит отказаться от длительных поездок.

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