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Пятница, 19 февраля, известна в народе как день, в который можно притянуть к себе счастье. Кроме того, в эту дату издавна было принято ходить в гости к друзьям или родственникам.

Для того чтобы притянуть счастье, в этот день следовало не вступать с людьми в ссоры и конфликты, а также оставаться максимально позитивным ко всему. Считалось, что следование этой традиции принесет много радости и счастья.

Девушки, которых сватали женихам 19 февраля, пользовались среди окружающих огромным уважением и становились настоящими хранительницами домашнего очага.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как притянуть счастье 19 февраля

Приметы погоды 19 февраля гласили, что усиление морозов указывает на бурную весну, а дождь — на урожайный год. Если в этот день выпадает снег — стоит ждать холодного лета. А птицы, садящиеся на верхушки деревьев, предвещают тепло.

В этот день празднуют День кита, также известный как Всемирный день защиты морских млекопитающих. Праздник был учрежден в 1986 году, когда в мире вступил мораторий на китовый промысел, действующий до сих пор.

Кроме того, 19 февраля в России отмечают День орнитолога. Праздник появился в 1983 году. Дату отмечают не только в России, но и в других странах, бывших в ту пору советскими республиками.

Дата также известна как годовщина начала эры аудиозаписи. 19 февраля 1878 года изобретатель Томас Эдисон получил патент на фонограф, позволявший воспроизвести записанный на фольге звук.

В этот день родились народный артист России Олег Митяев, советский и российский певец Юрий Антонов, российский певец Витас и немецкий астроном Николай Коперник.

Именины отмечают: Кристина, Василий, Дмитрий, Юлиан, Иван, Александр, Арсений, Севастьян, Анатолий, Максим.

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