Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Хороший заработок»: Шпица рассказала, как несколько лет была танцовщицей гоу-гоу
Катерина Шпица стала актрисой случайно / Фото: instagram.com/katerinashpitsa

«Хороший заработок»: Шпица рассказала, как несколько лет была танцовщицей гоу-гоу

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Катерина Шпица рассказала, что не хотела становиться профессиональной артисткой, она планировала быть юристом. Еще в школе она занималась в драмкружке и думала, что это останется ее хобби на всю жизнь. Шпица всегда хорошо танцевала, и на школьной выпускном ведущий мероприятия предложил ей работать танцовщицей гоу-гоу в ночном клубе.

— По достижению совершеннолетия я пошла работать танцовщицей в Перми. Там был хороший заработок, это было прекрасной прибавкой к моей стипендии, я тогда училась на юридическом. Потом я переехала в Москву и тоже танцевала гоу-гоу в клубах довольно долго, — рассказала Шпица в интервью на Youtube-канале.

По словам актрисы, позже режиссер Юнгвальд-Хилькевич заметил ее, просматривая демо-ролики, и пригласил сняться в фильме. После этого Шпице стали поступать предложения о съемках в других картинах.

Сейчас артистка уже снялась в более 60 лентах. Последней ее работой стала роль в сериале «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского.

Читайте также: «Поставил мне фингал»: Екатерина Шпица показала последствия упорных репетиций

танцыкарьераКатерина Шпица
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте