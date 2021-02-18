«Хороший заработок»: Шпица рассказала, как несколько лет была танцовщицей гоу-гоу

Катерина Шпица стала актрисой случайно / Фото: instagram.com/katerinashpitsa

Актриса Катерина Шпица рассказала, что не хотела становиться профессиональной артисткой, она планировала быть юристом. Еще в школе она занималась в драмкружке и думала, что это останется ее хобби на всю жизнь. Шпица всегда хорошо танцевала, и на школьной выпускном ведущий мероприятия предложил ей работать танцовщицей гоу-гоу в ночном клубе.

— По достижению совершеннолетия я пошла работать танцовщицей в Перми. Там был хороший заработок, это было прекрасной прибавкой к моей стипендии, я тогда училась на юридическом. Потом я переехала в Москву и тоже танцевала гоу-гоу в клубах довольно долго, — рассказала Шпица в интервью на Youtube-канале.

По словам актрисы, позже режиссер Юнгвальд-Хилькевич заметил ее, просматривая демо-ролики, и пригласил сняться в фильме. После этого Шпице стали поступать предложения о съемках в других картинах.

Сейчас артистка уже снялась в более 60 лентах. Последней ее работой стала роль в сериале «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского.

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