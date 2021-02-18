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Главой Росгосцирка назначен Сергей Беляков
Глава Росгосцирка Сергей Беляков / Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Главой Росгосцирка назначен Сергей Беляков

Анастасия Колоскова

Общество

Сергей Беляков одержал победу в конкурсе на должность главы Росгосцирка. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила пресс-служба министерства культуры.

Ранее он был назначен исполняющим обязанности гендиректора учреждения, после того как пост покинул предыдущий руководитель Владимир Шемякин.

Первый этап конкурса на должность гендиректора Росгосцирка состоялся в среду, на втором этапе, в четверг, претенденты представили программы деятельности организации, говорится в сообщении.

Напомним, о том, что Владимир Шемякин покидает пост генерального директора Росгосцирка стало известно 15 декабря 2020 года. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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